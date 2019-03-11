تامر حسني يحتفل بعيد الأم في السعودية

يحتفل الفنان تامر حسني، يوم 23 مارس المقبل بعيد الأم في السعودية، حيث أعلن ذلك عبر صفحته الرسمية حيث أعلن ذلك عبر صفحته الرسميةبموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن كليب "ناسينى ليه" يحقق 23 مليون مشاهدة فى 22 يوما .

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