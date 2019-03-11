شيرين عبد الوهاب تكشف عن موعد حفلها فى البحرين

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، موعد حفلها فى البحرين، حيث من المقرر ان تحيها يوم 14 من الشهر الحالى ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر والتى تستمر فعالياته حتى شهر أبريل المقبل.
وتشدو شيرين خلال الحفل عدد منأغانيها القديمة بالإضافة إلى أغانى البومها الجديد "نساى" التى طرحته منذ فترة وحقق نجاح كبير وضم عدد من الأغانى تعاونت فيه مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والملحنين.
يذكر أن ألبوم "نساى" للنجمة شيرين عبد الوهاب نال
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