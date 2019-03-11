شيرين عبد الوهاب تكشف عن موعد حفلها فى البحرين

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، موعد حفلها فى البحرين، حيث من المقرر ان تحيها يوم 14 من الشهر الحالى ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر والتى تستمر فعالياته حتى شهر أبريل المقبل.

وتشدو شيرين خلال الحفل عدد من

أغانيها القديمة بالإضافة إلى أغانى البومها الجديد "نساى" التى طرحته منذ فترة وحقق نجاح كبير وضم عدد من الأغانى تعاونت فيه مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والملحنين.يذكر أن ألبوم "نساى" للنجمة شيرين عبد الوهاب نالأكثر من 27 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من إطلاقه على الموقع، ويضم ألبوم شيرين 12 أغنية، وهم: "حبه جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى"، جدير بالذكر أن الألبوم هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد زواجها من النجم حسام حبيب .