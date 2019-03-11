يسرا تكشف لـ"الخليج 365" عن أجمل هدية في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
احتفلت النجمة الكبيرة يسرا مساء أمس الأحد بعيد ميلادها وسط أسرتها وأصدقائها المقربين.
وشهد حفل عيد الميلاد ظهور نادر لوالدتها، أيضا زوجها خالد.
وعن أجمل هدية في عيد ميلادها قالت يسرا لـ"الخليج 365" حضور زوجي ووالدتي هذه المناسبة، كذلك أصدقائي اللي بحبهم دي أجمل هدية بالنسبة لي، وأتمنى أن يديم الله على نعمة وجودهم بجانبي دائمًا.
وعلى جانب اَخر أكدت يسرا غيابها عن الموسم الرمضاني لهذا العام، مؤكدة أن المسلسل لم يحصل على التصاريح الرقابية الخاصة بالتصوير، كما أن ضيق الوقت ساهم في خروج العمل.
وكانت يسرا قد احتفلت بعيد ميلادها مساء أمس بمنزلها وسط أسرتها وأصدقائها المقربين، منهم المخرجة إيناس الدغيدي، الإعلامية بوسي شلبي، سمير صبري، منة شلبي، إلهام شاهين، والسيناريست تامر حبيب.
يذكر أن يسرا من مواليد 10 مارس 1951
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