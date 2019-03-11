بـصورة لزوجته .. صلاح عبد الله يسخر من شائعة وفاته

نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لزوجته أثناء أدائها مناسك العمرة وسخر فى نفس اللحظة من الصورة وشائعة وفاته. وفاته. كاتبًا : "مِراتي في العُمرة فرحانة قوي بالصورة دي وأنا كمان بس هموت مالضحك لو حد سألني هيا أنهي واحدة فيهم؟ .. يلا موتوني ما أنا إتعودت". يذكر أن صلاح عبد الله يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد عادل امام والذى من المقرر ان يخوض به السباق الرمضانى المقبل.

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