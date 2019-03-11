300 مليون دولار عالميًا.. إيرادات "Captain Marvel" في أسبوعه الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نجاح كبير يحققه فيلم الأبطال الخارقين "Captain Marvel" متخطيًا حاجز الـ300 مليون دولار عالميًا في أول أسابيع عرضه.

وذكر موقع "Varitey" أن السبب وراء تلك الإيرادات الضخمة هو التذاكر المباعة قبل عرض الفيلم، إلى جانب الإيرادات التي حققها الفيلم في أمريكا وحدها، وبلغت 153 مليون دولار، ليصبح الفيلم أعلى افتتاحية في عام 2019 حتى الآن، وسط توقعات بالمزيد من الإيرادات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان لكاثلين تاف رئيسة توزيع شركة "ديزني" تصريحًا أكدت فيه أن هذا النجاح سببه الجمهور العاشق لعالم "مارفل" السينمائي والقصص المصورة بشكل عام، مشيرةً إلى رئيس ستوديوهات "مارفل" كيفن فيج، الذي يعمل جاهدًا على خروج أفلام مارفل بالشكل الذي يليق بجمهوره ومتابعيه حول العالم.

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الفيلم يمثل أولى البطولات النسائية في عالم مارفل السينمائي، وتقوم ببطولته النجمة الأمريكية الحائزة على الأوسكار بري لارسون. ويشاركها البطولة النجم الأمريكي العالمي صامويل ال جاكسون.

يذكر أن "Captain Marvel" الفيلم رقم 21 بعالم مارفل السينمائي، وستقوم شخصية الفيلم باستكمال مهمتها في أحداث الجزء الأخير من سلسلة "Avengers: Endgame" المقرر طرحه تجاريًا نهاية أبريل المقبل.