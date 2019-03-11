في ذكرى ميلاده.."خوليو و مصطفى بطاطا" أبرز شخصيات محمد متولي الفنية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الـ74 للفنان الراحل محمد متولي الذي اعتباره نقاد الفن الأكثر قربًا من المواطن البسيط، حيث استطاع أن يضع بصمته من خلال مشاهده التي تعلقت في أذهان، حيث لم يحظى بالبطولة المطلقة في أعماله السينمائية إلا إنه استطاع أن يترك بصمة كبيرة بين عشاق السينما.

ويُعد "متولي"، من ألمع نجوم الدراما التلفزيونية، والذي تألق في تقديم أدواره السينمائية والتليفزيونية.

ومن خلال هذا التقرير تستعرض "بوابة الوفد"، أبرز الأعمال الفنية التي قدمها والتي كان لها أثر كبير وتعلقت بأذهان الجمهور.

مولده

ولد الفنان محمد متولي في مثل هذا اليوم عام 1945 في شبين الكوم وعاش

في الإسكندرية ثم التحق بكلية دار العلوم، ليتخرج بعدها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

أبرز الشخصيات التي قام بها

خوليو

الدور الذي قدمه "متولي" مع الزعيم عادل إمام، والفنان القدير سعيد صالح، والفنانة المتـألقة سوسن بدر، وذلك من خلال قيامه بدور صديق لزعيم في فيلم "سلام يا صاحبي"، وبالرغم من أن الفيلم كان يضم كوكبة كبيرة من الجمهور إلا أن دوره كان له أثر كبير مع الجماهيرن خاصة وأن أعطى مثال حي للوفاء بين الأصدقاء.

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مصطفى بطاطا

شخصية قدمها "متولي" في مسلسل "أرابيسك"، حيث قد خليط بين الكوميدية والدراما في دور محامي بالاشتراك مع الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان هشام سليم،ـ والفنانة القديرة هدى سلطان، وأصبح "بطاطا" الاسم الأبرز للفنان له بين جمهوره.

الحاج اسماعيل

الدور الذي قدمه "متولي بطريقة كوميدية في فيلم "مطب صناعي" مع الفنان أحمد حلمي، والفنان القدير عزت أبو عوف، والفنانة نور والذي قدمه بطريقة تعلقت في أذهان المشاهدين.

بِسة

بسيوني أو "بسه"، هو الدور الذي قدمه "متولي" في مسلسل "ليالي الحلمية"، مع كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان القدير يحيى الفخراني، وكان المسلسل علامة بارزة في مشواره الفني.

مرتضي البشري

قدمه في مسلسل "أبو العلا البشري"، مع الفنان الراحل محمود مرسي، بمُشاركة عدد من النجوم منهم كريمة مختار، محمد وفيق، هالة فاخر، محمود الجندي، وكان له أثر كبير بين الجماهير.