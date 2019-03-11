في ذكري ميلادها.. تعرف على مسيرة جيهان فاضل مع عملاقة الفن

تحتفل اليوم الفنانة جيهان فاضل بعيد ميلادها الـ46، فهى من مواليد 11 مارس عام1973، وانضمت إلى الفن من خلال العروض المسرحية الجامعية حيث اكتشفها المخرج خيري بشارة، ومن هنا بدأت مسيرتها الفنية حيت شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

ومن خلال هذا التقرير ترصد "بوابة الوفد"، النجوم التى شاركت معهم "جيهان" في الأعمال السينمائية والدرامية.

الهضبة عمرو دياب

بدأت "جيهان" مسيرتها الفنية من خلال الشاشات السينمائية حيث ظهرت في فيلم"آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب.

الكينج محمد منير

في عام 1993 شاركت مع الكينج محمد منير في فيلم " ليه يا هرم" في دور مذيعة، حيث ضم هذا الفيلم عدد من النجوم كالفنان فريد شوقي والفنانة ميرفت أمين.

سمير صبري

شاركت "فاضل" ايضًا في فيلم "إنذار

بالقتل" مع كوكبة من الفنانين على رأسهم الفنان سمير صبري والفنانة إسعاد يونس، حيث قامت بدور صحفية ضمن أحداث الفيلم.

يسرا

جسدت دور "شيماء" مع الفنانة يسرا في مسلسل حياة الجوهري عام 1996 مع الفنان مصطفي فهمي ونيرمين الفقي و رامز جلال.

شيريهان

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لعبت دور "الملكة ميري" في فيلم "جبر الخواطر" عام 1998 مع الفنانة شيريهان وأشرف عبد الباقي وعلاء ولى الدين وطارق لطفي.

صلاح السعدني

فريال البنت المتمردة على حياتها داخل أحد المناطق الشعبية هكذا جسدت "جيهان" دورها في مسلسل أربيسك مع الفنان صلاح السعدنى والفنانة القديرة هدى سلطان وسهير المرشدي وهشام سليم.

خالد الصاوي

انضمت إلى طاقم العمل في

فيلم "الفاجومي" عام 2011 بطولة الفنان خالد الصاوي والفنان صلاح عبد الله وتامر هجرس وكوكبة أخرى من الفنانين، حيث يدور الفيلم حول قصة حياة الشاعر أحمد فؤاد نجم.

خالد أبو النجا

انضمت "جيهان" إلى فريق العمل الخاص بفيلم " سهر الليالي" الذى يُعد ضمن قائمة الأفلام ذات طابع البطولات الجماعية حيث ضم الفيلم الفنان فتحي عبد الوهاب و منى زكى وحنان ترك واحمد حلمي وشريف منير وخالد أبو النجا، وقدمت من خلاله دور "مشيرة" زوجة خالد أبو النجا.

إياد نصار

"لا أنظر إلى مساحة دوري في أي عمل أشارك فيه، ولكنني أنظر إلى التجربة ككل، ووجدت في "موجة حارة" كل مقومات العمل الجيد، وفي مقدمتها أنه مأخوذ عن رواية لكاتب كبير مثل الراحل أسامة أنور عكاشة"، هكذا صرحت "جيهان" في تصريحات عن دورها في المسلسل مع الفنان إياد نصار.

نيلي كريم

قدمت أخر أعمالها في عام 2015 مع النجمة نيلى كريم في مسلسل "تحت السيطرة" .