في ذكري ميلاد محمد قنديل .. تعرف على أشهر أغانيه

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد قنديل، فهو من مواليد 11 مارس عام 1929، تربى على صوت الأنغام والألحان الموسيقية فوالده موسيقي من هواة العزف على العود والقانون، وزوج عمته الموسيقار والمطرب عبد اللطيف عمر، ومن وسط هذه الكوكبة الموسيقية التحق "قنديل"بمعهد الموسيقي الشرقية، وصوته الجذاب جعله يظهر على الساحة الغنائية في أوائل الأربعينات ولم يكن قد بلغ العشرين من عمره، واحترف الغناء منذ كان مطرباً صغيراً بملهى ليلى بإمبابة.

ومن خلال هذا التقرير ترصد " بوابة الوفد"، عدد من الأغانى الموسيقية التى تألق بها محمد قنديل على الساحة الغنائية، حيث قدم أكثر من 800 أغنية وحوالي 20 فيلما شارك في بطولتها.

يا ميت لطافة يا تمر حنة

كانت أول أغنياته للإذاعة المصرية في عام 1946م.

يارايحين الغورية

من الأغانى التى اشتهر بها "قنديل"، ولقت مردود ايجابي من الجماهير، حيث لحنها الملحن كمال الطويل عام 1948م.

بين شطين ومية ..يا غاليين علي

يا أهل إسكندريةالأغنية التى استمعت إليه الجماهير لعشرات المرات، وفى كل مرة يزداد إعجابهم بكلمات محمد على أحمد ولحن كمال الطويل وصوت قنديل الرائع، حيث تغزل " قنديل" فى فتاة أحلامه الإسكندرية ورسم صورة لها غير موجودة .من الأغانى التى تألق بها أثناء ثورة يوليو 1952م، فهى من ألبوم يا حلو صبح الذى حقق نجاحات عظيمة .من الأغانى التى تألق بها "قنديل"، أثناء مسيرته الغنائية، فهى من ألبوم سلامات .الأغنية التى لا يخلو صباح من سماعها، وتعد من أشهر أغانيه التي أحبها الجمهور.