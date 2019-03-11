الجمهور السعودي يطالب بـ تامر حسني للمرّة الثالثة!

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحيي النجم المصري تامر حسني ثالث حفلاته الجماهيرية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات “مهرجان موسم الشرقية” في مدينة الخبر.

ومن المقرر أن يلتقي تامر حسني الجمهور السعودي مساء 23 آذار/مارس الجاري عند الواجهة البحرية للمدينة حيث سيقدّم باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي الذي طالب به للمرّة الثالثة على التوالي، حيث كتب في تعليقه على بوستر الحفل عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “إلى جماهير المملكه العربيه السعوديه الحبيبه تشرفت بإختياركم لي للمره الثالثه على التوالي بالغناء أمامكم في مهرجان موسم الشرقية في الواجهة البحرية – الخُبر…. شكراً إدارة المهرجان المحبه والقلوب عند بعضها إن شاء الله في انتظاركم يوم ٢٣ مارس”.

وكان تامر حسني قد أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا خلال شهر شباط/فبراير الماضي بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية في المملكة، أمّا حفله الأوّل في السعودية فكان في شهر آذار/مارس من عام ٢٠١٨.