شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة طوارئ 24 ساعة فى الإسكندرية لتصوير مشاهد "الهجرة" بـ "كلبش3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر فجرغدا الثلاثاء النجم أمير كرارة بصحبة فريق عمله إلى الإسكندرية لمدة 24 ساعة لتصوير 5 مشاهد من مسلسل "كلبش3"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وهى مشاهد "الهجرة غير الشرعية" ضمن أحداث المسلسل.

وفى السياق ذاته سلم المؤلف باهر دويدار 20 حلقة كاملة من المسلسل لشركة سينرجى، على أن يسلم الحلقات الـ 10 الأخيرة خلال مطلع شهر ابريل المقبل، ومن جهته يكثف مخرج العمل بيتر ميمى التصوير فى القاهرة من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة لعمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية .

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.