- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور حصرية من الموسم الخامس لمسلسل Jane the Virgin والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CW عن مجموعة من الصور للموسم الخامس من مسلسل Jane the Virgin، المقرر بدء عرضه يوم 27 مارس المقبل.
Jane the Virgin
وسيكون الموسم الخامس هو الأخير للكوميديا الدرامية، التى يقوم ببطولتها جينا رودريجيز، أندريا نافيدو، يائيل جروبلاس، إيفون كول، خايمى كاميل، وجوستين بالدونى، حسبما نشر على موقع " tvseriesfinale"
Jane the Virgin
المسلسل ينتمى لفئة الكوميديا العائلية، وعرض لأول مرة على قناة "سى دابليو" فى 13 أكتوبر عام 2014، وهو من تأليف جينى سنايدر، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، جينا رودريجيز، جينا اورتيجا، أندريا نافيدو، جستن بالدونى، ييل جربجلاس، إيفون كول، بريت داير، جيمى كيمل، أنتونى مينديز".
Jane the Virgin
قصة المسلسل تدور فى إطار كوميدى، حول الشابة العذراء جين التى تحقن بالخطأ "تلقيح اصطناعى" لتصبح حامل فيتغير مجرى حياتها، ويركز العمل على بعض الأحداث المفاجئة التى ستقع فى حياتها وتقلبها رأسًا على عقب هذا، إضافة إلى علاقتها بالعالم الخارجى، والمسلسل حائز على تقييم 7.8 بموقع IMBD العالمى.
Jane the Virgin
Jane the Virgin
كانت هذه تفاصيل خبر 5 صور حصرية من الموسم الخامس لمسلسل Jane the Virgin لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.