"الحلم البعيد" يتنافس على جوائز "الأفلام الوثائقية الطويلة" في "الأقصر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم "الحلم البعيد" للمخرج مروان عمارة والمخرجة يوهانا دومكي، في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية المقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 21 مارس، ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة. وكان الفيلم قد بدأ جولته في المحافظات بشهر من العروض التجارية في سينما زاوية بالقاهرة، كما عُرض أيضًا في فرع سينما زاوية بالإسكندرية، وشارك في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.

أحداث فيلم "الحلم البعيد" تدور في مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع التي يحلم بها الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك. ويرصد الفيلم مجموعة من العمال المصريين صغيري السن الذين يعملون في أحد الفنادق السياحية الفاخرة؛ حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالدورة الـ 53 من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، كما نافس في المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة في عرضه الأول بالعالم العربي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان لندن السينمائي، بالإضافة لمهرجانات دولية أخرى.

الفيلم من إخراج مروان عمارة ويوهانا دومكي، وإنتاج رومان رويتمان شركة مونوكل (ألمانيا)، مارك لطفي شركة فيج ليف ستوديو (مصر) وآرني بريكنستوك شركة فروت ماركت (ألمانيا)، حصل على منح الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق).