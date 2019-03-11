نيقولا معوض لـ"الخليج 365": "المسيح والآخرون" نقلة في حياتي ويحملني مسئولية أكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان اللبناني نيقولا معوض إنه سعيد بمشاركته في بطولة فيلم "المسيح والآخرون"، الذي من المقرر أن يبدأ في تصويره مع نهاية 2019.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم قصة فايز غالي وفادي غالي، والإخراج لهشام عبدالخالق، إنتاج فرنسي وبلجيكي، ويشارك فيه مجموعة قليلة من الممثلين المصريين والعرب، إلى جانب عدد كبير من النجوم الأجانب، ويتناول رحلة العائلة المقدسة في مصر".

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نيقولا كشف عن تجسيده شخصية السيد المسيح في الفيلم الذي وصفه بالنقلة المهمة في حياته، متابعًا "فيلم مختلف، وتجربة لن تتكرر مرة أخرى"، لافتًا إلى أن استعداده للدور لا يختلف عن استعداده لأي دور أخر، يذاكر السيناريو جيدًا "الخلفية بتاعتي مسيحية فأعرف الكثير عن يسوع المسيح، وفرحت جدًا بالدور وإني بشتغل مع ناس عالميين فمدير تصوير الفيلم واخد جايزة في مهرجان (كان)، وكل ده بيحملني مسؤولية أكبر".

الفيلم من المقرر عرضه في دول أجنبية، ولا يعرف نيقولا إذا كانت جهة الإنتاج لديها خطة لعرضه في الدول العربية أم لا، مشيرًا إلى أن التصوير سيتم ما بين إيطاليا والمغرب.

يُذكر أن نيقولا معوض يُعرض له حاليًا مسلسل "طلعت روحي" على قناة CBC، ويشاركه في بطولة العمل "إنجي وجدان، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة"، إخراج رامي رزق الله.