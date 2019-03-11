نيكي ميناج تتعرض لهجوم لاذع.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت النجمة العالمية نيكي ميناج لانتقادات شديدة اللهجة من جمهورها، بسبب إلغاء حفلها ضمن جولتها العالمية The Nicki World في مدينة بوردو الفرنسية بسبب مشاكل تقنية في الصوت، وذلك قبل دقائق من انطلاقه.

وأعرب جمهور “ميناج” عن غضبه الشديد، خاصةً أن هذا الحفل الثاني الذي يتم إلغائه لها بعد حفلها في جمهورية سلوفاكيا الذي كان من المقرر إقامته يوم 22 شباط/فبراير الماضي لنفس السبب.

وخرجت ميناج عن صمتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وقالت: “ليس من مصلحتي إلغاء الحفلات واخسر أموالًا وأزعج جمهوري، وأنا أحب الغناء أمام جمهوري وكنت متحمسة للحفل أكثر منكم وهذه المدن فيها مشاكل تقنية خاصة بالمسارح والصوت مع العلم أنني لم أحيي فيها حفلات غنائية من قبل”.