تعرف علي موعد حفل نجوى كرم الأول فى السعودية

تحيى النجمة نجوى كرم، يوم 28 مارس الجارى، حفلا غنائياً فى المملكة العربية السعودية ، بصحبة فرقتها الموسيقية. فرقتها الموسيقية. وتعد تلك الحفلة الأولى لنجوى فى السعودية، ومن المقرر حضور عدد كبير من الجاليات العربية هناك. كما يشارك الحفل الفنان العراقى ماجد المهندس يعد واحداً من اشهر مطربى الخليج.

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