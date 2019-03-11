تعرف علي موعد حفل نجوى كرم الأول فى السعودية

تحيى النجمة نجوى كرم، يوم 28 مارس الجارى، حفلا غنائياً فى المملكة العربية السعودية ، بصحبةفرقتها الموسيقية.
وتعد تلك الحفلة الأولى لنجوى فى السعودية، ومن
كما يشارك الحفل الفنان العراقى ماجد المهندس يعد واحداً من اشهر مطربى الخليج.
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