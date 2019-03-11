بريانكا شوبرا بإطلالة أنيقة في كواليس فيلمها الجديد – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: شوهدت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا خلال تصوير مشاهد فيلمها الجديد The Sky Is Pink في مدينة موباي الهندية.

ولفتت بريانكا شوبرا الأنظار إليها بظهورها بإطلالة رقيقة وأنيقة، حيث ارتدت بدلة نسائية من اللونين الزهري والأبيض، فبدت بغاية الأناقة والجمال.

وتجسد بريانكا في الفيلم دور الراحلة عائشة تشودري، وهي فتاة عانت منذ ولادتها من مرض نادر يؤثر على الجهاز المناعي للجسم.

ومن المقرر أن تحصل بريانكا شوبرا على جزء من أرباح الفيلم في السينما الهندية والعالمية مقابل أجرها، وهو نفس النهج الذي يتبعه عدد من نجوم بوليوود ومنهم سلمان خان.