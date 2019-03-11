بالفيديو.. هيفاء وهبي تثير الجدل في عيد ميلادها الـ 43

أثارت النجمة هيفاء وهبي الجدل في عيد ميلادها الـ 43، حيث انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت من خلال الفيديو مع شخص مجهول الهوية يداعب شعرها، و هي تأكل تورتة عيد

الميلاد، علي أغنية "سهروني الليل" للنجم راغب علامة.

و كان أيضاٌ مدير أعمالها محمد الوزيري، أثار الجدل، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، حيث نشر صورة تجمعه

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بالنجمة هيفاء وهبي و علق عليها كاتباٌ: "ايام كتير عدت عالصوره دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجه منها الحلو ومنها اللي مش حلو و قدرنا نعديه بس بتفضل حاجه واحده بتهون كل ده ..ضحكتك اللي بتنور الدنيا...كل سنه وانتي احلي واطيب قلب قابلته في حياتي".