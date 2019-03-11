بالفيديو.. هيفاء وهبي تثير الجدل في عيد ميلادها الـ 43

أثارت النجمة هيفاء وهبي الجدل في عيد ميلادها الـ 43، حيث انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت من خلال الفيديو مع شخص مجهول الهوية يداعب شعرها، و هي تأكل تورتة عيدالميلاد، علي أغنية "سهروني الليل" للنجم راغب علامة.
و كان أيضاٌ مدير أعمالها محمد الوزيري، أثار الجدل، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، حيث نشر صورة تجمعه
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