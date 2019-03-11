فن ومشاهير

بدء التحضيرات لاعلان نتائج الدورة الأولى لجائزة انور سلمان للابداع

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Mar 11, 2019

أعلنت مؤسسة أنور سلمان الثقافیة عن انتهاء مدة تقديم الترشيحات وعن بدء التحضیرات للإعلان عن نتائج الدورة الأولى لجائزة أنور سلمان للإبداع لموسم 2018-2019 بعد استكمال أعمال لجنة التحكيم بحيث تتضّمن الجائزة منحة مالیة تكریمیة بقیمة عشرة ملایین لیرة یتم منحھا مع مجسم الجائزة لواحد أو أكثر من المبدعین أو المبدعات في حقل الشعر والفنون المتكاملة معه.

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وقد تّم الترشیح لنیل الجائزة عن طریق المؤسسات والجمعیات الثقافیة والأھلیة والمؤسسات الأكادیمیة والإعلامیة من دول عربیة عدة، بالإضافة إلى مجلس إدارة مؤسسة أنور سلمان الثقافیة ولجنة ادارة الجائزة.

مؤسسة أنور سلمان الثقافية أُنشئت في نيسان الماضي في الذكرى السنوية الثانية لرحيل الشاعر في احتفال في بيروت من قبل نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي وهي مؤسسة تُعنى بتكريم الابداع الثقافي إنطلاقاً من الإبداع الشعري. ومن ضمن نشاطاتها الرئيسية منح جائزة أنور سلمان للإبداع ذات البُعد العربي.

مجلس أمناء المؤسسة مكوّن من شخصيات ثقافية واجتماعية نواتها الوزير السابق الأديب إدمون رزق والوزير ملحم الرياشي والنائب السابق الشاعر غسان مطر ورئيس رابطة المبدعين العرب د.شادي مسعد، والشاعر شوقي بزيع والإعلامي الناقد د.جمال فياض ورئيس إتحاد الكتاب اللبنانيين د. وجيه فانوس ونشأت أنور سلمان.

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