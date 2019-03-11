أوّل رد من عادل إمام على شائعة مرضه – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طمأن المخرج رامي إمام جمهور عادل إمام، على صحة الزعيم وذلك بعد انتشار أنباء عن تعرضه لعارض صحي.
ونشر رامي عبر حسابه على موقع “إنستجرام” مقطع فيديو لـ عادل إمام أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل “فلانتينو” المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان المقبل وكتبت بتعليقه عليه: “اليوم من تصوير مسلسل فلانتيو رمضان”.
مسلسل “فلانتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في إلى جانب عادل إمام كل من دلال عبد العزيز، داليا البحيرى فاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
الجدير ذكره أن عادل إمام خاض سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “عوالم خفية” الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة في مصر وعدد كبير من البلدان العربية.
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