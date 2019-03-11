كيندال جينر تستعين بثعبان – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر قد اشترت لنفسها حيوانًا أليفًا جديدًا غريبًا بعض الشيء، إذ شاركت مقاطع فيديو وصوراً لثعبانها الجديد خلال عطلة نهاية الأسبوع مع معجبيها.
وبدل أن تستعرض مجوهراتها، تزيّنت كيندال بالثعبان الذي لفتّه حول معصمها أثناء اللعب معه واستخدمته أيضاً لربط شعرها.
وتطلق عارضة الأزياء العالمية على ثعبانها اسم “ابني”، ويتمتّع بحوض زجاجي كبير ليعيش فيه.
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