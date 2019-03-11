فرقة Coldplay البريطانية في تغريدة مفاجئة عن فيلم نادين لبكي!

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد ثناء الاعلامية اوبرا وينفري والمخرج الهوليودي ستيفن سبيلبرغ وعدد كبير من المشاهير العالميين، إنضمّت فرقة Coldplay البريطانية إلى النجوم الّذين يشجعون الجمهور لمشاهدة فيلم “كفرناحوم” للمخرجة نادين لبكي. وفي التفاصيل، غرّدت فرقة “Coldplay” البريطانية عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ونصحت متابعيها بمجموعة من الأغنيات المُلفتة الّتي يمكن الإستماع إليها، كما نصحتهم بمشاهدة فيلم “كفرناحوم”.

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