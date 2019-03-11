هل يعود زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد؟

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت تقارير متعددة لوسائل إعلام إسبانية ان ريال مدريد سيقيل سانتياغو سولاري وسيعيد تعيين المدرب السابق زين الدين زيدان.
وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري ابطال اوروبا لثلاث مرات متتالية في انجاز لا سابق له قبل ان يستقيل في ايار الماضي.
وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون اسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة امام برشلونة ليخرج بعد الهزيمة الاولى من كأس ملك اسبانيا ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدر الدوري الاسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.
وخرج ريال ايضا من دوري ابطال اوروبا بخسارته امام اياكس امستردام في اياب دور 16 يوم الثلاثاء الماضي.
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