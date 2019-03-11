ما حقيقة خيانة أليكس رودريغيز لـ جينيفر لوبيز بعد يومين على خطوبتهما؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت تغريدات لاعب البيسبول السابق في فريق MLB خوسيه كانسيكو ضجة كبيرة عبر الانترنت إذ تحدث فيها عن خيانة أليكس رودريغيز لخطبيته المغنية العالمية جينفر لوبيز.

وقد كتب خوسيه هذه التغريدات حين كان يُشاهد برنامج الرقص “World of Dance” الذي تُشارك في لجنة تحكيمه جينيفر لوبيز.

واتهم خوسيه زميله في فريق MLB أليكس بأنه خان لوبيز مع زوجته السابقة جيسيكا.

وكتب في التغريدة الأولى “أشاهد World of Dance، ولاحظت أن جينيفر لوبيز تراسل أليكس رودريغيز، إلا أنها لا تعلم أنه يخونها مع زوجتي السابقة جيسيكا. فتاة مسكينة لا تعرفه على حقيقته”.

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وتابع “توقف عن خيانة لوبيز” مُدعياً أنه كان مع جيسيكا حين اتصل أليكس بها منذ أشهر.

وفي تغريدته الأخيرة قال خوسيه “أنا مستعد لاختبار كشف الكذب وما أقوله دقيق مئة في المئة”.

الجدير ذكره، أن هذه التغريدات الشديدة اللهجة جاءت بعد يومين فقط على طلب أليكس يدّ جينيفر.