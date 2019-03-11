محمد حماقي على "العكاز" بأول ظهور بعد الجراحة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك حمدي بدر مدير أعمال النجم المصري محمد حماقي، جمهوره ومتابعيه، أول صورةٍ له بعد إجراء جراحة دقيقة في قدمه اليسرى، داخل إحدى المستشفيات في مصر، وذلك عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك".

وظهر حماقي، في أحد الأماكن العامة، ممسكًا بـ"عكاز"، يتكئ عليه، وأرفق مدير أعماله تعليقًا طريفًا على الصورة، قال فيه: "حماقي كسر.. شريحة ركب.. حفلات أجل.. ناس ازعل.. حمدي عيط"، في إشارة منه إلى ذهابه معه في كل مكان.

وكان محمد حماقي، قد عاد إلى منزله، وألزمه الطبيب المختص بالراحة لمدة شهر كامل، خاصةً أنه قام بتركيب شريحة وستة مسامير بسبب الكسر الذي تعرّض له أثناء ممارسته رياضة كرة القدم.

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وتعرّض المطرب المصري محمد حماقي، لإصابة بكسر في القدم اليسرى خلال مشاركته في مباراة كرة قدم مع بعض من أصدقائه بأحد ملاعب مصر الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وكان محمد حماقي، على موعد مع جمهوره في حفل غنائي بمصر، على مسرح الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس في مصر، ويجمعه بالموسيقى والفنان الأردني عزيز مرقة، يوم 8 مارس الجاري، ولكن لظروف مرضه تقرّر إلغاء هذا الحفل ومن المقرّر تحديد موعد آخر بعد تعافيه من مرضه.

يُذكر أن محمد حماقي، طرح أحدث ألبوماته الغنائية الذي حمل اسم ”كل يوم من ده“، في 24 يناير الماضي، والذي عاد به إلى جمهوره بعد غياب 4 سنوات.

وتعاون حماقي في ألبوم "كل يوم من ده" مع الشعراء أيمن بهجت قمر ونادر عبدالله وخالد تاج الدين وأمير طعيمة ورمضان محمد وودود وتامر حسين وأحمد علي موسى، والملحنين عمرو مصطفى وتامر علي ومدين وعزيز الشافعي وشريف تاج ومحمد يحيى وشريف بدر ومحمد النادي، والموزعين تميم وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.