جنيفر لوبيز... 10 رجال وتوأمان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 07:29 مساءً - تصدرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز Jennifer Lopez عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن خطوبتها من لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز Alex Rodriguez.

وقد عُرفت النجمة البالغة من العمر 49 عامًا، بتعدد علاقتها عبر تاريخها المهني، ولكنها، كالعديد من النجمات، عاشت علاقات عابرة وعلاقات مؤثرة.

خطوبة جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز



ونستعرض لكم في سطور، أهم العلاقات التي عاشتها جنيفر لوبيز في حياتها:



ديفيد كروز David Cruz:



بدأت أولى علاقاتها مع صديقها ديفيد كروز الذي ارتبطت به، لمدة 10 أعوام، منذ 1984 وحتى 1994.



أوياني نوا Ojani Noa:



تزوجت لوبيز منه في عام 1997، وحدث الانفصال بينهما في يناير 1998.



تومي موتولا Tommy Mottola:



كانت لوبيز السبب الرئيسي في طلاق تومي موتولا، من الفنانة ماريا كاري، حيث ارتبطت به لفترة وجيزة بعد طلاقها عام 1998.



شين كومبس Sean Combs:



وقد عانت لوبيز في علاقتها معه بسبب تكرار خيانته لها، واستمرت علاقتهما مدة عامين.



كريس جود Cris Judd:



تزوجت لوبيز من كريس جود، في عام 2001، لكنّ الزواج لم يستمر طويلًا، وتم انفصال الطرفين في 2002.



بن أفليك Ben Affleck:



عاشت النجمة قصة حب عميقة مع النجم بن أفليك، والذي تُعتبر قصة حبهما من أشهر ثنائيات هوليوود، وأعلنا خطوبتهما في 2002، ووصلت تكلفة خاتم الخطوبة إلى 1.2مليون دولار، وحدث الانفصال للثنائي في 2004 .



مارك أنتوني Marc Anthony:



جاء زواجها الثالث من المغني العالمي مارك أنتوني، وهي العلاقة الأطول في حياة لوبيز، تواعدا لفترة قصيرة في التسعينيات، وعاودا حبهما بشكل رسمي بزيجة صمدت 7 أعوام، نتج عنها إنجاب توأمين «ماكس وإيمي».



كاسبر سمارت Casper Smart:



وبعد طلاقها في عام 2011، ارتبطت لوبيز براقص فرقتها كاسبر سمارت، واستمرت علاقتهما حتى عام 2016، وهو يصغرها بسنوات عديدة، وأشركته في جولاتها الفنية، وأغانيها المصورة.



دريك Drake:



كانت علاقة قصيرة عام 2017 انتهت سريعًا.



وفي بداية عام 2017، دخلت لوبيز في علاقة مع لاعب البيسبول أليكس رودريغيز، واستمرت حتى أعلنا ارتباطهما مؤخرًا.