محمد عساف يضيف رقمًا قياسيًا جديدًا إلى رصيده

متابعة بتجــــــــــــرد: حققت أغنية “مكانك خالي” للنجم الفلسطيني محمد عساف رقمًا قياسيًا من حيث نسب المشاهدة الإلكترونية. وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية الـ80 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن أغنية “مكانك خالي” هي من ألحان علي صابر، وكلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود، وتحقق منذ إطلاقها انتشارًا واسعًا بين محبّي محمد عساف فتتصدّرت المراتب الأولى بسباقات الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “مكانك خالي”:

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