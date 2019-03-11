ضربة موعجة لـ أركان باتككايا ودنيز شاكر... مسلسلهما أوقف

أكّدت الصحافية التركية الشهيرة بيرسين، أنّ مسلسل vurgun لبطليه أركان باتككايا ودنيز شاكر سينتهي عند الحلقة 6 بسبب فشله في تحقيق نسب مشاهدة مقبولة.

وكان المسلسل قد احتلّ المرتبة 12 بنسبة مشاهدة لم تتعدّ الـ 3 بالمئة.

وقد تردّد أن دنيز بعد انتهاء المسلسل، ستعود إلى مسلسل "قطاع الطرق لن يحكموا العالم" الذي كانت قد انفصلت عن فريق عمله لخلافات مع أحد أبطال المسلسل.

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اركان بتككايا الذي تحظى مسلسلاته دوماً بنسب مشاهدة مرتفعة جداً، لم يعلّق على خبر إيقاف مسلسله، رغم أنّ هذا الأمر أثار جدلاً في تركيا، البعض رأى أنّ الجمهور قاطع المسلسل بسبب بطلته دنيز شاكر، التي تحاكم بتهمة التعامل بعنصرية مع فتيات محجبات، والتي هاجمها الرئيس التركي نفسه في خطاب له، بعد أن تسرّب لها فيديو وهي ثملة تسخر من فتيات محجبات.

البعض الآخر اعتبر أنّ تراجع نسب المشاهدة لا علاقة له بدنيز، بل بأحداث العمل البطيئة حدّ الملل.

ويدور المسلسل حول اركان الذي يغرق في غيبوبة منذ عشر سنوات، وزوجته التي تعاني مع ولدهما المريض، الذي يحتاج إلى أخ يتبرّع له، فلا تجد الزوجة (دنيز شاكر) مفراً من إجراء عملية تلقيح صناعي لتنجب شقيقاً لابنها.