الأفلام السينمائية في دور العرض السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 07:29 مساءً - سينما: AMC - الرياض



اسم الصالة: AMC



اسم الفيلم: «قصة حب».



نوعه: كوميدي.



العرض: الرجال والعائلات.



سينما: فوكس – الرياض



اسم الصالة: آي ماكس.



اسم الفيلم: هابل 3 دي – HUBBLE 3D



نوعه: وثائقي.



العرض: الرجال والعائلات.



اسم الصالة: آي ماكس فوكس الرياض



اسم الفيلم: سبايس ستايشن - Space Station



نوعه: وثائقي.



العرض: للعائلات فقط.



سينما ـ فوكس جدة



اسم الصالة: العادية.



اسم الفيلم: ذا أبسايد -



The Upside



نوعه: دراما.



العرض: للرجال والعائلات.



اسم الصالة: العادية.



اسم الفيلم: كولد برسيوت - Cold Pursuit



نوعه: أكشن.



العرض: للرجال فقط.



سينما ـ فوكس جدة «رد سي مول»



اسم الصالة: الذهبية والعادية.



اسم الفيلم: ذا أبسايد -



The Upside



نوعه: دراما.



العرض: للرجال والعائلات.



اسم الصالة: صالة الأطفال.



اسم الفيلم: رالف برايكس ذا إنترنت - Ralph Breaks the Internet



نوعه: رسوم متحركة.



العرض: للعائلات فقط.



اسم الصالة: آي ماكس.



اسم الفيلم: بيوتيفل بلانيت - A Beautiful Planet



نوعه: وثائقي.



العرض: للعائلة فقط.



اسم الصالة: صالة الأطفال.



اسم الفيلم: سبايدر مان - Spider Man



نوعه: رسوم متحركة.



العرض: للعائلة فقط.



اسم الصالة: العادية.



اسم الفيلم: «قصة حب».



نوعه: كوميدي.



العرض: للعائلة فقط.



قصة فيلم:



كولد برسيوت



Cold Pursuit



يدور فيلم Cold Pursuit حول رجل هادئ اسمه نيلز يعمل كسائق بمدينة منتجعات في جبال روكي، يعيش هو وزوجته في مقصورة بعيدًا عن السياح، لكن سيكون على نيلز ترك حياته الجبلية الهادئة عند قَتْلِ ابنه على يد تاجر مخدرات قوي. وكرجل ليس لديه ما يخسره، يقوم بحملة للانتقام، ويستخدم هذا البطل غير المحتمل مهارات الصيد الخاصة به، ويتحول من رجل عادي إلى قاتل ماهر أثناء عملية أخذ الثأر لابنه، وتشعل تصرفاته حربًا بين عصابات لا يمكن تخيُّلها، واحدة منها تُعرف باسم فايكنج، ولها عصابة منافسة.



الفيلم من بطولة ليام نيسون، لورا ديرن، ميشيل ريتشاردسون، مايكل إكلوند، برادلي سترايكر، ويسلي ماكينيس، توم بايتمان، دومينيك لومباردوزي ونيكولاس هولمز، ومن إخراج هانز بيتر مولاند، وتأليف فرانك بالدوين وكيم فوبز آكيسون.



أخبار سينمائية



السينما الفلسطينية ضيفة شرف مهرجان تطوان



كشف مهرجان تطوان للسينما المتوسطية عن اختيار السينما الفلسطينية ضيفة شرف على دورته الـ25، التي تقام في الفترة من 23 إلى 30 مارس 2019، من خلال الاحتفاء بأفلام وأعلام السينما في دولة فلسطين، عبر برنامج خاص، يتضمن عرض أفلام روائية طويلة وقصيرة وتسجيلية، منذ نهاية الستينات إلى اليوم تمثل مختلف أجيال وأشكال الإبداع السينمائي الفلسطيني.



وضمن البرنامج سيتم عرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية الجديدة، من بينها فيلم «مفك» لبسام الجرباوي، وهو من إنتاج سنة 2018، وفيلم «فيلا توما» لسهى عراف، من إنتاج 2014، والفيلم التسجيلي «عمواس» لديمة أبوغوش، من إنتاج سنة 2017، والفيلم التسجيلي «رحلة في الرحيل» لهند الشوفاني، إنتاج 2015.



كما سيتم عرض 5 أفلام قصيرة أنتجت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي: «بونبونة» لركان مياسي، و«الماسورة» لسامي زعرور، و«منطقة ج» لصلاح أبونعمة، و«الببغاء» لدارين سلام، و«قوت الحمام» لبهاء أبوشنب.



ويستعيد المهرجان ذاكرة السينما الفلسطينية، من خلال عرض 5 أفلام أخرجت في ما بين 1969 و1983، وهي: «زهرة المدائن»، لعلي صيام، و«فلسطين في العين»، لمصطفى أبوعلي، و«النداء الملح» و«ذكريات ونار» لإسماعيل شموط، و«الهوية الفلسطينية» لقاسم حول.



تونس ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية



أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، عن اختيار تونس دولة ضيف الشرف لفعاليات الدورة الـ 8 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 21 مارس 2019، وتبدأ فعالياتها بتكريم المنتجة درة بوشوشة.



وتضم الدورة 8 أفلام من أهم أعمال الصناعة الوطنية التونسية، ومعرض أفيشات الأفلام، ويضم 20 أفيشاً لأهم أفلام السينما التونسية وكتاباً بعنوان «السينما التونسية في العشرين سنة الأخيرة»، وحضور وفد كبير من صناع السينما التونسية.



محمد هنيدي بطل أول فيلم مصري يتم تصويره في السعودية



في إطار بروتوكول التعاون الموقع ما بين هيئة الترفيه السعودية وعدد من نجوم الفن المصري، كشف النجم محمد هنيدي عن استعداده للمشاركة ببطولة أول فيلم مصري يتم تصويره في الأراضي السعودية، من إخراج سامح عبد العزيز.



وأكد هنيدي أن تحديد مواقع تصوير مشاهد الفيلم سيتزامن مع موعد عرض مسرحيته «3 أيام في الساحل» بالمملكة، ومن المقرر أن يتم التصوير فعلياً في السعودية بعدها ولمدة أسبوعين، على أن يتم استكمال تصوير بقية المشاهد في القاهرة.



الفيلم قيد التحضير ومن المقرر أن تشارك في بطولته 3 نجمات، وسيعرض في المملكة العربية السعودية بنفس توقيت عرضه في دور السينما المصرية.



اخترنا لكم



«122».. محطة ناجحة لأفلام الرعب المصرية



22 مليونًا و395 ألف جنيه، هذه حصيلة إيرادات فيلم «122» في سبعة أسابيع فقط، والرقم نفسه كاف لتأكيد نجاح الفيلم رغم خلوه من أبطال ونجوم الصف الأول، وخضوعه لتصنيف «أفلام الرعب» الفاشلة دوماً في السينما المصرية، حيث يفضل المشاهدون الأفلام الأجنبية التي تتمتع بحبكة درامية أفضل وتقنيات خدع بصرية كان من الصعب مجاراتها في مصر.



احتال صناع الفيلم على عدم وجود نجوم الصف الأول بمنح البوستر لعدد كبير من النجوم المساعدين، فستجد أحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح، بينما هما في الحقيقة مجرد ضيوف شرف، وأحداث الفيلم تدور حول أبطاله الثلاثة أمينة خليل وطارق لطفي وأحمد داود فقط.



كما تجاوز المخرج ياسر الياسري صعوبات الحبكة الدرامية والتقنيات البصرية، فمزج ما بين الغموض، والعنف، والإثارة، بالإضافة للصدمة وألعاب الذكاء، وما بين الأحداث الرومانسية الحزينة مستفيداً من قدرات ممثليه، مع استخدام أحدث تقنيات التصوير ليصبح فيلم «122» أول فيلم عربي يصور بتقنية الـ 4DX وهو من تأليف صلاح الدهيني.



قصة الفيلم تدور في إطار اجتماعي عن قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى «مستشفى الحياة»، ليبدآ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما.



فبعد استفاقة بطلة الفيلم «أمنية»، وتقدم دورها أمينة خليل، من غيبوبتها تسأل عن خطيبها «ناصر»، ويجسد شخصيته أحمد داود، ولكنها تتفاجأ بعدم دخوله إلى المستشفى، ويتعاطف معها أحد الأطباء ليجري اتصالات مكثفة مع باقي المستشفيات بحثًا عن ناصر دون جدوى. ويثير اختفاء ناصر شكوكاً أمنية، لتبدأ رحلة البحث عن سر اختفائه.