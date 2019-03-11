باسل خياط يُنافس بـ"الكاتب" في رمضان.. والجُمهور يطلب دانا مارديني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ينافس النجم السوري باسل خياط في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الكاتب" والذي ستشاركه فيه البطولة الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة التي شكلت معه ثنائيا ناجحا في مسلسل "تانغو" الموسم الرمضاني الماضي.

وكشفت العديد من المصادر أن كاميرا المخرج السوري رامي حنا قد بدأت بالدوران لتسجيل مشاهد العمل الذي كتبته السورية ريم حنا عن قصة حقيقية.

ولم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل تخص العمل، سواء حول قصته أو بقية الأبطال المشاركين فيه، ويُعتبر هذا التعاون بين خياط وحنا ورحمة هو الثاني بعد نجاح "تانغو" العام الماضي والذي شارك فيه نخبة من نجوم لبنان وسوريا.

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ولم تكشف أي معلومات حول مشاركة خياط في أي عمل مصري هذا الموسم بعد نجاحه في الموسمين الماضيين من خلال "30 يوم" و"الرحلة".

وأثار إعادة التعاون بين رحمة وخياط موجة من الجدل والتعليقات المتضاربة، ففي الوقت الذي رحب عدد كبير من الجمهور بهذا التعاون مؤكدين أنهما شكلا ثنائيا ناجحا في الموسم الرمضاني الماضي، رفض عدد كبير الأمر مُطالبين بالتجديد والتنويع خصوصًا أن عددا منهم اعتبر أن رحمة لم تكن نجمة المسلسل.

فبحسب رأي المتابعين، فإن الفنانة السورية دانا مارديني كانت الأقوى والأفضل في "تانغو" الموسم الماضي، مُعبرين في الوقت نفسه عن استغرابهم لتجاهل خياط وحنا نجومية ونجاح مارديني وعدم الاستعانة بها في العمل الجديد.