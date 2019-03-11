"الخليج 365 نت" ينفرد بنَشْرِ تفاصيل الأعمال الدرامية السعودية لرمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 07:29 مساءً - مع اقتراب موسم الدراما الرمضانية تبدأ خريطة الأعمال الدراما السعودية في رمضان تتبلور بشكل واضح؛ إذ يعتكف خلال الفترة القادمة المنتجون والمخرجون وأبطال الأعمال للتحضير لموسم الدراما الرمضانية، بما فيها الأعمال التي تمَّ الانتهاءُ من تصويرها، والأعمال الدرامية التي تأتي في حيِّز التنفيذ والتصوير، وبعد الأعمال السعودية التي عُرضت في الموسم الرمضاني الماضي عبر ثلاث قنوات فضائية؛ MBC، وروتانا خليجية، وSBC في حُلَّتِها الجديدة، سيتمُّ هذا العام استكمالُ سلسلةٍ من الأعمال التي تمَّ عرضُها العام الماضي بأجزاء متجددة. "الخليج 365" تنفرد بنشر تفاصيل الأعمال الرمضانية السعودية المُنْتَظَرَة.. فإلى التفاصيل.



يأتي في مقدمة هذه الأعمال المسلسل التراجيدي "العاصوف"، بعد أن تَمَّ عرضُ الجزء الأول منه في رمضان الماضي على قناة MBC، من بطولة ناصر القصبي وريم عبد الله وعبد العزيز السكيرين وعبد الإله السناني وحبيب الحبيب وريماس منصور وليلى السلمان وغيرهم، محقِّقًا بذلك عاصفةً من المتابعة الجماهيرية الكبيرة بالوطن العربي، ونجاحًا على مستوى الأعمال الدرامية الخليجية والسعودية. ويتمحور العمل حول قصة المجتمع السعودي في حقبة السبعينيات، ويواصل "العاصوف" في رمضان المقبل الجزء الثاني منه، الذي سيكون امتدادًا للجزء الأول عبر حقبة جديدة، وسيلعب دور البطولة بالإضافة إلى نجومه السابقين أسماءٌ جديدة تظهر لأول مرة، في حين أن هناك أسماءً قد غادرت الموسم الثاني منه.



ويواصل الممثل عبد الله السدحان حضورَه عبر قناة SBC، في مسلسل "بدون فلتر"، في حلقات منفصلة ومتصلة. وبعد أن قدَّم السدحان مسلسله في العام الماضي في مجموعة حلقات منفصلة تدور في قالب اجتماعي، وَقَّعَ السدحان عقدًا آخر قبل أيام مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، يتمثَّل في الإعداد لتصوير الجزء الثاني من "بدون فلتر"، ويعتمد السدحان على المواهب السعودية الشابة من كُتَّابٍ ومخرجين، عقب النجاح الكبير لمبدعين نجحوا في وضع بصماتهم في الإخراج والتأليف في العام الماضي. ومن المنتظَر أن يخوض السدحان تصوير أولى الحلقات خلال الأسبوع القادم.



وعلى قناة روتانا خليجية، يجدِّد الممثل فيصل العيسى، بطل مسلسل "شباب البومب" الكوميدي، لقاءَه مع الجمهور في جزء ثامن، على شكل حلقات متصلة ومنفصلة، بعد أن قَدَّمَ في العام الماضي الجزءَ السابع، حيث كان يتناول قضايا الشباب والمجتمع في إطار كوميدي. ويقوم العيسى بتصوير الجزء الجديد الذي سيُعرض خلال رمضان المقبل.



ويخوض مسلسل "سوق الدماء"، من إخراج الليث حجو وتأليف علاء حمزة، مرحلةً جديدة من الأعمال الدرامية التراجيدية، مع طاقم عمل متجدِّد يتنوع بين الوجوه الشابة وعناصر الخبرة؛ إذ يخوض بطولته تركي اليوسف وإلهام علي وأغادير السعيد، ويشارك به شيماء الفضل وهند محمد وماجد مطرب ونيرمين محسن وغيرهم. والعمل الجديد من إنتاج الصدف للإنتاج الفني، ومن المُنْتَظَرِ أن يُعرض في قناة MBC، في حين لم يتمَّ الاستقرار على توقيت عرضه. ولا شكَّ أن "سوق الدماء"، الذي تمَّ الانتهاء من تصويرِه قبل شهرين في العاصمة الرياض، وبعض المشاهد في تبوك وأبها، سيخوض السباق الماراثوني الرمضاني المقبل.



وفي أجواءٍ يسودها الصمت، من المُنْتَظَرِ أن يتمَّ عرضُ عمل درامي كوميدي، من إخراج أوس الشرقي، وبطولة حبيب الحبيب وأسعد الزهراني، على غرار مسلسل "عوض أبا عن جد" الذي عُرض العام الماضي، في قناة MBC.



ومن خلال الأعمال الدرامية الكوميدية، يتمُّ تصويرُ مسلسل "يلا نسوق"، من بطولة مروة محمد ونرمين محسن ومحمد القس وإخراج أحمد شفيق والمنتج صادق صباح. وتدور أحداث المسلسل بعد صدور قرار قيادة المرأة في السعودية، بما فيها افتتاح معهد لتعليم المرأة القيادة، وتبدأ الأحداث بالتوالي بعد ذلك. ومن المنتظَر أن يخوض العملُ السباق الماراثوني الرمضاني، في حين لم يتمَّ تحديدُ قناة العرض.



ومن إخراج عمر الديني وتأليف الكاتب علاء حمزة، من المنتظَر خلال الأيام القادمة تصويرُ عملٍ درامي يجمع فايز المالكي وحسن عسيري وراشد الشمراني، وتم اختيار اسم مبدئي له هو "على جنب"، وسيكون على غرار مسلسل "شير شات"، الذي تمَّ عرضه العام الماضي، وذلك في قالب كوميدي واجتماعي، على قناة SBC. ولم يتمَّ تحديدُ قناة العرض وتوقيته، ولكنْ من المنتظَر أيضًا خوضُه الماراثون الرمضاني.



في حين تمَّ تصوير مسلسل تراجيدي جديد، من بطولة فيصل العيسى، في مدينة "جورجيا"، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما، في حين لم يتمَّ الاستقرارُ بعد على قناة عرضه وتوقيته، ولكن من المنتظَر عرضُه على قناة روتانا خليجية.



وقد أنهى الممثل والمنتج الشاب طلال السدر تصويرَ مسلسل "اختراق"، من إنتاج "الإعلامية الأولى" التي يملكها، وهو فكرته وسيناريو وحوار محمد قاسم، ويقع في ثلاثين حلقة متصلة، وسيتمُّ عرضُه عبر شاشة التلفزيون السعودي، ويشارك فيه عددٌ من نجوم الدراما السعوديين، بالإضافة إلى نجوم من مصر وسوريا ولبنان والإمارات.



وتدور قصة المسلسل حول خمسة أطباء، ثلاثة منهم من السعودية والرابع إماراتي والخامس مصري. وهم أطباء درسوا معًا، وكلٌّ منهم في تخصص مختلف، وقد فَرَّقَتْهم الحياة العملية، وبعد سنوات من التخرج يُدْعَوْنَ لحضور مؤتمر طبي في تركيا، فيجدونها فرصةً لتجديد صداقتهم والاستمتاع بأجواء تركيا.

وأثناء المؤتمر الطبي يحدث تفجيرٌ بفعل فاعل، ويتمُّ توجيه الاتهام إلى اثنين من الأطباء السعوديين، وخوفًا من أن يُسجنا ويُعذَّبَا في السجن يهربان، رغم أنهما بريئان، لكن بعض الأدلة تشير إلى تَوَرُّطِ أحدهما، خاصة أن المفجِّرين الحقيقيين أحكموا تَوَرُّطَهُمَا في التفجير، وتستمر الأحداث بمطاردتهما من قِبَلِ الاستخبارات السعودية والاستخبارات التركية لتَقَصِّي الحقيقة.

ويشارك في المسلسل عبد المحسن النمر وطلال السدر ومحمد العامري ومحمد إمام وأحمد السعدني وباسم ياخور وصبا مبارك ونجوم آخرون.

يُشار إلى أن العمل كان من المفترض عرضُه في رمضان العام الماضي، ولكن تمَّ تأجيلُ عرضه، وسيخوض الماراثون الدرامي الرمضاني هذا العام، وهو من إخراج محمد لطفي.

وستوافيكم "الخليج 365" بسائر أخبار الأعمال الرمضانية السعودية المنتظَر عرضها أوَّلاً بأول.

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