أحمد فهمي يتعرض لإصابة خطيرة أثناء تصويره مسلسل "الواد سيد الشحات"

تعرض الفنان أحمد فهمى لإصابة كبيرة أثناء تصوير مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، وأصيب فهمى بخلع فى إصبع يده اليمنى وقطع فى الوتر، ودخل المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد حجم الإصابة.

وانتهى أحمد فهمى وأبطال العمل خلال الأسابيع الماضية من تصوير عدد من حلقات المسلسل ما بين مدينة الإنتاج الإعلامى وطريق مصر إسكندرية الصحراوى وشبرا منت، حيث يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة ويتم تصوير كل حلقة كاملة بشكل متتالٍ.

مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، اضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.