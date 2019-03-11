كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبرى فواز ينضم إلى مسلسل "وبينا معاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الفنان صبرى فواز، إلى فريق عمل المسلسل الجديد "وبينا معاد" للمخرج أحمد خالد موسى، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامى الرمضانى 2019.

وقال المخرج أحمد خالد موسى، إنه من المقرر أن يبدأ فواز خلال أيام بدء تصوير دوره بالمسلسل، مضيفًا أن قصة العمل تدور فى إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتى تُسمى "حارة حدوقة".

المسلسل بطولة غادة عادل، ورانيا يوسف، وإيمان العاصى، وسلوى خطاب، ومحمود الليثى، وأحمد داوود وأسماء جلال، ونانسى صلاح، وتأليف محمد أمين راضى، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى.