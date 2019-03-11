تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان الأول

أعلن الفنان محمد رمضان، إحيائه حفل موسيقي كبير، في يوم 29 مارس الجاري، بمركز المنارة للمؤاتمرات بالتجمع الخامس.
ووصف "رمضان" حفله بأنه الأقوى في مصر، وتأتي أسعار التذاكر في الفئات التالية، ٢٥٠ جنيه،
و٥٠٠ جنيه، و١٠٠٠ جنيه.
من ناحية أخرى، يستعد رمضان لطرح أغنية جديدة، في الأيام المقبلة، كما يواصل تصوير مسلسله الرمضاني المقبل "زلزال".
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