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شكرا لقرائتكم خبر عن بالجينز والفرو.. شوف أحدث جلسة تصوير للفنانة درة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد موجة الانتقادات التى تعرضت لها "درة"، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب جلسة تصوير خضعت لها النجمة التونسية بملابس رياضية بألوان غير مألوفة، شبهها البعض بملابس "حزلقوم"، عادت "درة" مرة أخرى لتنشر هذه المرة مجموعة من الصور، مختلفة تماما عن هذه الجلسة التى حذفتها من "انستجرام"
الفنانة درة ارتدت فى تلك الجلسة ملابس "جينز" مع "فرو" يحيط برقبتها، وقد أثنى جمهورها على تلك الاطلالة الجديدة والمختلفة، والتى تأتى بعد أيام من جلسة الملابس الرياضية التى أثارت السخرية فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى.
جانب من جلسة التصوير
درة فى جلسة التصوير
جدير بالذكر أن درة تشارك فى الدراما التونسية هذا العام من خلال مسلسل "المايسترو" مع المخرج التونسى الأسعد الوسلاتى الذى يخوض تجربة فنية جديدة مع التليفزيون التونسى الرسمي وقناة الوطنية الأولى.
درة
من جلسة التصوير
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