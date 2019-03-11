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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تغيير موعد عرض فيلم "Junglee".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على فيلم " Junglee " تقديم الموعد الرسمي لعرض الفيلم بدور السينما الهندية، حيث كان مٌعلنا من قبل أن الفيلم سيعر ض 5 أبريل المقبل، إلا أن اليوم تداولت عدد من المواقع الفنية الشهيرة ومنها " timesnownews" أخبارا، تشير إلى الفيلم سيبدأ عرضه في الهند 29 مارس الجاري .
يذكر أن القائمين على العمل أطلقوا مؤخرا بوستر جديدا للفيلم، و ذلك بعد أسبوع واحد من إطلاق "تريللر" خاص بالعمل الذي ينتظره الكثير من متابعي و عشاق سينما بوليود .
فيلم " Junglee " من بطولة فيديوت جاموال و أكشاي أوبيروي وأشا بهات و بوجا ساوانت و فيشواناث تشاترجي، وغيرهم .
بوستر الفيلم
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