شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تحيي حفلا غنائيا فى القاهرة 5 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى عن إحيائها لحفل غنائى فى مصر يوم 5 إبريل، فى أحد فنادق القاهرة، والذى يوافق يوم الجمعة وهو "يوم اليتيم"، ويذهب دخله بالكامل لصالح الأعمال الخيرية.

يذكر أن ماجدة الرومي، أحيت في يناير 2019 حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، على خلفية إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة "نور الحياة"، وغنت بمصاحبة المايسترو نادر عباسي، عددا من أشهر أغانيها العاطفية إلى جانب عدد من الأغاني الوطنية.