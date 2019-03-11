ياسر الطوبجي: أعود للمسرح مع "بهججة" من إنتاج "كايرو شو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان ياسر الطوبجي إنه يُجري حاليًا بروفات على مسرحية جديدة، من إنتاج كايرو شو، من المقرر عرضها قريبًا في كايرو فستيفال.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هو عرض كوميدي غنائي، يضم مجموعة كبيرة من الشباب، ومنهم فريق غنائي اسمه (بهججة)، إلى جانب الفنان خالد سرحان والفنانة ليلى عز العرب".

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ومن ناحية أخرى، أعرب عن سعادته بالمشاركة كضيف شرف في فيلم "عيش حياتك" بطولة الفنان سامح حسين، والفنانة ساندي، مشيرًا إلى أنه يؤدي دور سائق عربة نصف نقل تنقذ من يضلون الطريق في سانت كاترين.

وتابع الطوبجي "الفيلم عبارة عن رحلة يقوم بها سامح وساندي، ويقابلان في كل بلد يذهبان لها مجموعة من الأشخاص، وأظهر في رحلتهما إلى سانت كاترين، ويتسبب ظهوره في إصابتهما بالرعب والخوف، ويتوقعان أنه يراقبهما ويريد خطفهما، حتى يكتشفان أنه مُنقذ".

"عيش حياتك" سيناريو وحوار وسام حامد، بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، إخراج تامر بسيوني.