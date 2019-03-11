بسبب أغنية عمرو دياب.. خالد تاج الدين يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

اعترض الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، على عنوان مسلسل " وبينا ميعاد" الذي تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر "تاج الدين"، صورة البوستر الدعائي للمسلسل والذي يحمل صورة رانيا، وعلق قائلًا: " مفيش إبداع يعني ؟! مش عارفين تختاروا اسم من خيالكم مالكم بخيال الناس وبينا معاد رانيا يوسف".

يشار أن الشاعر خالد تاج الدين كتب أغنية للمطرب عمرو دياب تحمل اسم "قصاد عيني" والتي تقول بدايتها "وبينا ميعاد لو احنا بعاد" وهي ضمن أغنيات ألبوم "ليلي نهاري" إنتاج عام 2004.

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جدير بالذكر أن المسلسل كان يحمل اسم "ملايكة ابليس"، وتم تغيره بسبب اعتراض الأزهر حسبما صرحت رانيا لمصراوي، واستقر صناع العمل على اسم "وبينا ميعاد".

مسلسل "وبينا معاد" من بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، إيمان العاصي، محمد جمعة، سلوى خطاب، وأحمد داود، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي.