بعد شائعة تدهور صحته.. أول فيديو لعادل إمام في كواليس "فلانتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المخرج رامي إمام اليوم الاثنين أول فيديو للزعيم عادل إمام أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد "فلانتينو"، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام".

وعلق رامي على الفيديو قائلًا: "اليوم من تصوير فلانتينو.. رمضان 2019"

وحرص رامي على نشر الفيديو وتوقيت تصويره لينفي الشائعات التي ترددت أمس الأحد عن تدهور الحالة الصحية لـ"الزعيم" ووقف تصوير المسلسل.

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، طارق الإبياري، وهدى المفتي، إخراج رامي إمام، إنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام