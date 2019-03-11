فرقة عالمية تنصح بمشاهدة فيلم نادين لبكي

إنضمّت فرقة Coldplay البريطانية إلى الاعلامية اوبرا وينفري، النجمة العالمية سلمى حايك وغيرهما من النجوم الّذين يشجعون الجمهور على مشاهدة فيلم “كفرناحوم” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

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وقد نشرت فرقة “Coldplay” البريطانية عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل حيث نصحت متابعيها بمجموعة من الأغنيات، كما نصحتهم بمشاهدة فيلم “كفرناحوم”.

بدورها عبّرت “لبكي” عن سعادتها وشكرت الفرقة وأعادت نشر التعليق على حساباتها على مواقع التواصل.

نذكر ان فيلم كفرناحوم كان قد نافس عن فئة أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الاوسكار، الا ان الحظ لم يحالفه حيث فاز بالجائزة فيلم روما.