بعد إعلان خطوبتها .. تعرف علي سعر خاتم جينيفر لوبيز

أعلنت النجمةُ العالميةُ جينيفر لوبيز، خطبتها من لاعب البيسبول العالميّ أليكس رودريغز، حيث نشرت صورة خاتم الخطوبة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، مما أدي إلي جذب انتباه الكثيرين. كما كشفت الصحيفة العالمية Us Weekly عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"،عن قيمة سعر الخاتم تبلغ 1.4 مليون دولار، فهو يزن 15 قيراطًا، مما تسبب في تداول الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

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