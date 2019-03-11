وجهت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات"تويتر"، نداءً إلى وزارة البيئة تطالب فيها بضرورة زرع الأشجار فى القاهرة. كاتبة: "نداء لوزارة البيئة القاهرة تختنق Advertisements ... ازرعوا شجر علشان نعرف نتنفس ...الشجر هو المتنفس الوحيد ... حل سهل ومش مكلف ... وقطع الشجر ... ازرعوا شجر علشان نعرف نتنفس ...الشجر هو المتنفس الوحيد ... حل سهل ومش مكلف ... وقطع الشجريجب أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون!". يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا كان فيلم "الضيف" الذى شارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وأحمد مالك وجميلة عوض وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا لـ وزارة البيئة : عايزين نتنفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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