بالفيديو.. بعد الله يرحم أمك.. فجر السعيد ترد علي تهديد أصالة مع عمرو أديب

أشتعلت الأزمة بين الكاتبة فجر السعيد والمطربة أصالة بعد تهديدها بشن حرب عليها بسبب تصريحاتها في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على هامش انتقاد الكاتبة لها بسبب طلبها الحصول على الجنسية المصرية.
وعرضت فجر السعيد مقطع فيديو من مداخلة أصالة مع عمرو أديب، والتي هددتها خلالها دون ذكر اسمها قائلة: "لا أريد أن أعود مثل بداياتي واشتم، وإلا لقلبت الأمور إلى حرب شعواء". لترد عليهابأنها في انتظار تنفيذ تهديداتها بل وتسبها إن أرادت ذلك، وأقسمت أنها تتمالك نفسها وتتعامل بالعقل حتى اللحظة الحالية، وإن لم تتراجع عما تقوله في حقها سوف تعرفها حقا معني الحرب الشعواء".
يشار إلى أن الكاتبة الكويتية فجر السعيد هاجمت منذ أيام المطربة السورية بسبب تصريحاتها بالمطالبة بالحصول على الجنسية المصرية، قائلة
وطرحت فجر السعيد سؤالاً للخبراء في قانون الجنسية البحرين حول مشروعية السماح للمطربة أصالة بأن تحمل 3 جنسيات مختلفة وهي السورية والفلسطينية والبحرينية، وذلك على هامش اعتراف المطربة بجنسياتها الثلاث.
وأضافت أنه في دولتها الكويت لا يسمح لمواطنها بازدواج الجنسية هناك وفي حالة الاعتراف بذلك يخير مابين التنازل عن إحداهما أو يتم إسقاطها عنه.
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