نشر المخرج رامي إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، أول فيديو للزعيم عادل إمام أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد "فلانتينو"، وعلق رامي على الفيديو كاتبًا: "اليوم من تصوير فلانتينو.. رمضان 2019".
وحرص رامي على نشر الفيديو وتوقيت تصويره لينفي الشائعات التي ترددت أمس الأحد عن تدهور الحالة الصحية لـ"الزعيم" ووقف تصوير المسلسل.
يذكر أن "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، داليا
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أول رد من الزعيم عادل إمام على شائعة مرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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