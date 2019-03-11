شاهد.. أول ظهور لـ محمد حماقي بعد العملية الجراحية

نشر حمدي بدر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة له مع حماقي، وظهر حماقي فيها ويجلس على الكرسي ويرفع قدمه المصابه أمامه، ويرتدي فيها حزاء خاص بالإصابات، بعد الجراحة التي أقيمت له في قدمه بعد تعرضه للكسر، التي واستلزمت تكيب شريحة و6 مسامير فيها.

يذكر ان حماقي قد أصيب بكسر في القدم اليسرى، أثناء مشاركته في

مباراة كرة قدم مع بعض من أصدقائه، وتم نقل حماقي عقب إصابته مباشرة إلى المستشفى حيث تم عمل إسعافات سريعة، وتبين من الأشعة أن هناك كسر قوي في القدم اليسرى يتطلب تدخلا جراحيا وتم عمل جبيرة مؤقتة حتى لا تتفاقم الإصابة.

جدير بالذكر أن محمد حماقي طرح

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في 24 يناير، أحدث ألبوماته الغنائية الذي حمل اسم "كل يوم من ده" الذي يعود به إلى جمهوره بعد غياب 4 سنوات.

وتعاون محمد حماقي فى البوم "كل يوم من ده" مع الشعراء أيمن بهجت قمر ونادر عبد الله وخالد تاج الدين وأمير طعيمة ورمضان محمد وودود وتامر حسين وأحمد علي موسى، والملحنين عمرو مصطفى وتامر علي ومدين وعزيز الشافعي وشريف تاج ومحمد يحيى وشريف بدر ومحمد النادي، والموزعين تميم وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.