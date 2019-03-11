بالصور.. الفن الأصيل يشعل حفله بساقية الصاوي

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نظمت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا غنائيًّا جديدًا لكورال "الفن الأصيل" الفريق الذى يجمع عددًا كبيرًا من هواة ومحبى الفنون الموسيقية والألوان الغنائية الطربية بشكل كبير، يجتمع الفريق معًا كأسرة فوق خشبة المسرح فى أحضان الساقية ويقدمون معًا أعمالًا طربية قديمة وأخرى تراثية وغيرها حديثة فى مزيج موسيقى غنائى متميز، وتكون الفريق لكى يكون منفذلطاقاتهم الإبداعية والفنية وسط حضورهم من الأصدقاء والأقارب والأهل لدعم الفريق بصورة كاملة فى نشاطهم الفنى.
صعد الفريق خشبة المسرح وسط ترحيب كبير من الحضور وقدموا أغنيات متتالية بعد تقديمهم لمقطوعة موسيقية متميزة ومن هذه الأغنيات (ست الحبايب ويا عشاق النبى وأنا قلبى إليك ميال واتقل
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