بالصور.. الفن الأصيل يشعل حفله بساقية الصاوي

نظمت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا غنائيًّا جديدًا لكورال "الفن الأصيل" الفريق الذى يجمع عددًا كبيرًا من هواة ومحبى الفنون الموسيقية والألوان الغنائية الطربية بشكل كبير، يجتمع الفريق معًا كأسرة فوق خشبة المسرح فى أحضان الساقية ويقدمون معًا أعمالًا طربية قديمة وأخرى تراثية وغيرها حديثة فى مزيج موسيقى غنائى متميز، وتكون الفريق لكى يكون منفذ

لطاقاتهم الإبداعية والفنية وسط حضورهم من الأصدقاء والأقارب والأهل لدعم الفريق بصورة كاملة فى نشاطهم الفنى.

صعد الفريق خشبة المسرح وسط ترحيب كبير من الحضور وقدموا أغنيات متتالية بعد تقديمهم لمقطوعة موسيقية متميزة ومن هذه الأغنيات (ست الحبايب ويا عشاق النبى وأنا قلبى إليك ميال واتقل

اتقل ويا ورد على فل وياسمين وعيون بهية ويا بختك يا قلبى) وذلك فى الجزء الأول من الحفل، ولاحقت هذه الأغنيات باقات أخرى فى جزء الحفل الثانى وهى (يا مراكبى وزينة زينة ووحياتك يا حبيبى وكده كده يا تريلا ويا حاسدين الناس وعينى بترف ويا سلام على حبى وحبك وحبيبتى من تكون وتخونوه) من أداء أبطال الفريق ومنهم (أحمد حسن ومحمد عبد الواحد وماما زوزة وفيفى عزيز وإيهاب فهمى ومسعد نور).