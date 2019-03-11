بالصور.. فريبيانو تقدم حفلا غنائيًا بساقية الصاوي

استضافت ساقية عبد المنعم الصاوى بقاعة الحكمة حفلًا غنائيًّا لأول مرة لفرقة فريبيانو، وخلال الحفل قدم الفريق مجموعة من الأغانى المصرية المعاصرة الإيجابية بشكل

مختلف.

وبدأ الحفل بأغنية "مزيكا" تلتها مجموعة من الأغانى من بينها "رتب ألوانك، جنيه واحد، فوء من سكوتك،

ده كلام، اتفضل قهوة" وقد قدم الفريق لأول مرة أغنية "عفريت كارما" واختتم الفريق حفله بأغنية "سلم على الشهداء اللى معاك" وسط تصفيق حاد من الجمهور الذى أعرب عن سعادته لحضور الحفل.