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استضافت ساقية عبد المنعم الصاوى بقاعة الحكمة حفلًا غنائيًّا لأول مرة لفرقة فريبيانو، وخلال الحفل قدم الفريق مجموعة من الأغانى المصرية المعاصرة الإيجابية بشكلمختلف.
وبدأ الحفل بأغنية "مزيكا" تلتها مجموعة من الأغانى من بينها "رتب ألوانك، جنيه واحد، فوء من سكوتك،
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فريبيانو تقدم حفلا غنائيًا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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