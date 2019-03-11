نسرين طافش تعاني من إدمان "زوجها" على المخدرات.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوقت الفنانة نسرين طافش جمهورها مجددًا بعدما نشرت مجموعة من المشاهد لأغنيتها "أريد أرتاح"، المصورة على طريقة الفيديو كليب، وستكون باللهجة العراقية.

وأكدت الفنانة بأن موعد طرح الأغنية الجديدة، إخراج سعيد الماروق، سيكون في الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.

وكشفت نسرين في مشاهد الكليب الذي نشرته على إنستغرام عن أنها تعاني من مشاكل وخلافات مع "زوجها" في الأغنية، بسبب إدمانه على المخدرات، ثم يعرض الكليب مشهدًا لزوجها لحظة دخوله المستشفى، ضمن الإطار التشويقي.

وحظيت مشاهد الأغنية بتفاعل كبير من جمهورها على صفحتها في إنستغرام، مؤكدين بأنهم ينتظرون الموعد، خاصة وأنها باللهجة العراقية.

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وتأتي الأغنية الجديدة، بعد "عاشقة" التي أدتها نسرين طافش باللهجة الخليجية، وحققت نسبة مشاهدة عالية على "يوتيوب"، من كلمات كريستال، ألحان جوزيف جحا، توزيع حسام كامل.

كما قدمت نسرين طافش أعمالاً غنائية أخرى، منها "إلا معك"، "حبيبي"، "متغير علي"، التي حققت نجاحًا كبيرًا.