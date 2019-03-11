شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. عودة أبطال "حكايتى" للإسكندرية للتصوير أسبوعين هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان أحمد صلاح حسنى وتامر شلتوت للسفر إلى مدينة الإسكندرية يوم السبت المقبل، لتصوير باقى المشاهد الخارجية والخاصة بالميناء، والتى تستغرق أسبوعين، وذلك بعد أن تم تصوير أسبوعين من العمل هناك خلال شهر يناير الماضى.

وانتهى صناع العمل من تصوير 6 أسابيع فى الأحداث ويواصل المخرج أحمد سمير فرج التصوير على قدم وساق بتكثيف ساعات التصوير التى تصل الى 15 ساعة يومياً من أجل الانتهاء من كافة مشاهد العمل بحلول شهر رمضان المقبل.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.