"شكله محسود".. سرقة مقطورة جيرارد باتلر بعد 4 أشهر من احتراق منزله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تعاقد الفنان جيرارد باتلر الذى يلعب دور ضابط شرطة، على بطولة الجزء الجديد من فيلمه الناجح Den of Thieve، لكن الدور الذى يلعبه فى الفيلم لم يعطيه الخبرة الكافية ضد وقوعه ضحية لجريمة حقيقية، حيث سُرقت مقطورته Airstream Silver Sovereign فى وقت سابق هذا الإسبوع، التى يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1969، وأعاد باتلر ترميمها بنفسه، ويبلغ سعرها 11 ألف دولار.
جيرارد باتلر
وأخبر ضباط الشرطة، موقع TMZ، أن المقطورة المصنوعة من الألومنيوم، تم أخذها من موقف للسيارات، فى متجر تصنيع فى منطقة سان فرناندو.
ولقد تحمل النجم الوسيم بضعة أشهر مرهقة بعد أن كان واحدا من النجوم التى تأثر منزلها بالحرائق التى انتشرت بسرعة عبر كاليفورنيا، وكان النجم الأسكتلندى قد نشر صورة لمنزله المحترق تماماً فى ماليبو بالإضافة إلى شاحنته، فى نوفمبر الماضى، وحرص على شكر رجال الإطفاء على المجهود الكبير الذى يبذلونه لاحتواء النيران وإجلاء السكان.
مقطورة شبيهة للتى يمتلكها جيرارد
وفى نفس الشهر تم نقل جيرارد إلى مركز صحى خاص في العاصمة سانتو دومينجو فى جمهورية الدومينيكان، بعد شعورة بألم فى المعدة، مما جعل الأطباء يشتبهون فى التهاب الزائدة الدودية، لكن كشفت المزيد من الاختبارات والتصوير بالرنين المغناطيسى، أن جيرارد كان يعانى من التهاب الرتج، وهو حالة هضمية تحفز على انتفاخ أو حدوث جيوب صغيرة فى بطانة الأمعاء الغليظة، مما يجعلها ملتهبة.
جيرارد من أمام منزله المحترق فى ماليبو
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